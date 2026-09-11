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В Харькове раскрыли масштабное производство контрафактной косметики на сумму более 235 млн грн

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Харькове и Львове изъяли 130 тонн поддельной косметики, сырья и оборудования. В схему были вовлечены около 50 человек.

В Харькове раскрыли масштабное производство контрафактной косметики на сумму более 235 млн грн

В Харькове разоблачили масштабное производство контрафактной парфюмерии и косметики. В ходе 14 обысков в Харькове и Львове изъяли около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования ориентировочной стоимостью более 235 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, участники схемы организовали полный цикл нелегального производства — от изготовления, розлива и фасовки до нанесения маркировки известных мировых брендов и продажи товара через специально созданные сайты.

К незаконной деятельности было привлечено около 50 человек. Часть из них использовали в качестве формальных руководителей подконтрольных предприятий.

По версии следствия, организаторами являются двое иностранцев. После начала полномасштабного вторжения рф они выехали из Украины, однако продолжили дистанционно управлять бизнесом.

Продукцию изготавливали и хранили в арендованных складских помещениях. В одном из них оборудовали полноценный цех. Также для хранения использовали частный дом.

Чтобы подделки выглядели как оригинальная продукция, на упаковку наносили этикетки, обозначения и водяные знаки известных брендов, а для розлива использовали специальное оборудование.

Под видом оригинала продавали парфюмерию, мист-спреи и шиммеры для тела, спреи для волос, аромадиффузоры, гели для душа, лосьоны, кремы, косметические маски и другие товары. Заказы отправляли покупателям по почте.

В ходе обысков изъяли около 130 тонн продукции, сырья и оборудования, автомобиль Renault Trafic, почти 1 млн грн наличными, банковские карты, телефоны, ноутбуки, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Под процессуальным руководством Харьковской областной и Новобаварской окружной прокуратур продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 УК Украины — по факту умышленного нарушения прав на объекты права интеллектуальной собственности, повлекшего материальный ущерб в особо крупном размере

— говорится в сообщении.

После проведения необходимых экспертиз и установления точного размера причиненного ущерба будет решаться вопрос об уведомлении причастных лиц о подозрении. Также проверяется возможное наличие в их действиях составов других уголовных правонарушений.

Cartier и Rolex: на границе выявили многомиллионную контрабанду элитных часов15.08.26, 15:17 • 4653 просмотра

Ольга Розгон

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