В Харькове раскрыли масштабное производство контрафактной косметики на сумму более 235 млн грн

В Харькове разоблачили масштабное производство контрафактной парфюмерии и косметики. В ходе 14 обысков в Харькове и Львове изъяли около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования ориентировочной стоимостью более 235 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

По данным следствия, участники схемы организовали полный цикл нелегального производства — от изготовления, розлива и фасовки до нанесения маркировки известных мировых брендов и продажи товара через специально созданные сайты.

К незаконной деятельности было привлечено около 50 человек. Часть из них использовали в качестве формальных руководителей подконтрольных предприятий.

По версии следствия, организаторами являются двое иностранцев. После начала полномасштабного вторжения рф они выехали из Украины, однако продолжили дистанционно управлять бизнесом.

Продукцию изготавливали и хранили в арендованных складских помещениях. В одном из них оборудовали полноценный цех. Также для хранения использовали частный дом.

Чтобы подделки выглядели как оригинальная продукция, на упаковку наносили этикетки, обозначения и водяные знаки известных брендов, а для розлива использовали специальное оборудование.

Под видом оригинала продавали парфюмерию, мист-спреи и шиммеры для тела, спреи для волос, аромадиффузоры, гели для душа, лосьоны, кремы, косметические маски и другие товары. Заказы отправляли покупателям по почте.

В ходе обысков изъяли около 130 тонн продукции, сырья и оборудования, автомобиль Renault Trafic, почти 1 млн грн наличными, банковские карты, телефоны, ноутбуки, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Под процессуальным руководством Харьковской областной и Новобаварской окружной прокуратур продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 УК Украины — по факту умышленного нарушения прав на объекты права интеллектуальной собственности, повлекшего материальный ущерб в особо крупном размере