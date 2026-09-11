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У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної косметики на понад 235 млн грн

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання. До схеми залучили близько 50 людей.

У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної косметики на понад 235 млн грн

У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної парфумерії та косметики. Під час 14 обшуків у Харкові та Львові вилучили близько 130 тонн готової продукції, сировини й обладнання орієнтовною вартістю понад 235 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, учасники схеми організували повний цикл нелегального виробництва - від виготовлення, розливу та фасування до нанесення маркування відомих світових брендів і продажу товару через спеціально створені сайти.

До незаконної діяльності було залучено близько 50 людей. Частину з них використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств.

За версією слідства, організаторами є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати бізнесом.

Продукцію виготовляли та зберігали в орендованих складських приміщеннях. В одному з них облаштували повноцінний цех. Також для зберігання використовували приватний будинок.

Щоб підробки мали вигляд оригінальної продукції, на упаковку наносили етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів, а для розливу використовували спеціальне обладнання.

Під виглядом оригіналу продавали парфуми, місти та шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски та інші товари. Замовлення надсилали покупцям поштою.

Під час обшуків вилучили близько 130 тонн продукції, сировини та обладнання, автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн грн готівкою, банківські картки, телефони, ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази.

За процесуального керівництва Харківської обласної та Новобаварської окружної прокуратур триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України - за фактом умисного порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі

- йдеться у повідомленні.

Після проведення необхідних експертиз та встановлення точного розміру завданої шкоди вирішуватиметься питання щодо повідомлення причетним особам про підозру. Також перевіряється можлива наявність у їхніх діях складів інших кримінальних правопорушень.

Cartier та Rolex: на кордоні виявили багатомільйонну контрабанду елітних годинників15.08.26, 15:17 • 4653 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал
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