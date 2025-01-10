В Харькове сотрудник ТЦК применил силу к адвокату: назначено служебное расследование

В социальных сетях распространили видео, на котором сотрудник ТЦК в Харькове применяет физическую силу к адвокату во время работы военно-врачебной комиссии на базе одного из лечебных учреждений. Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письмо в ГБР с требованием открыть уголовное производство из-за инцидента. В свою очередь в областном ТЦК заявили, что назначили служебную проверку. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как рассказал омбудсмен, в социальных сетях распространяется видеоматериал, на котором зафиксировано воспрепятствование входу адвоката в помещение военно-врачебной комиссии при одном из ТЦК и СП в Харькове. К ней была применена физическая сила со стороны мужчины в форменной одежде.

Сразу дал поручение моему Представителю в Харьковской области Оксане Червяковой выяснить фактические обстоятельства ситуации. Еще вчера были направлены письма в Харьковский ОТЦК и СП с этой целью. Также я направил письмо в Государственное бюро расследований о возбуждении уголовного производства по указанному факту - заявил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную правовую помощь. Ограничение такого конституционного права — недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины. В то же время отметил, что подобные случаи нарушений прав человека происходят все чаще.

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Харьковский ОТЦК СП уже прокомментировал инцидент с юристом. Там рассказали, что событие произошло 9 января. Как заявили в ТЦК, "к конфликту привело поведение гражданки, которая назвала себя адвокатом военнообязанного. При этом гражданка своим агрессивным поведением и попытками спровоцировать конфликт препятствовала работе ВЛК".

С целью прекращения конфликта военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения. Командование Харьковского ОТЦК и СП осуждает действия военнослужащего, который поддался на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры - говорится в заявлении ТЦК.

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