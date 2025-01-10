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У Харкові працівник ТЦК застосував силу до адвокатки: призначено службове розслідування

У Харкові працівник ТЦК застосував силу до адвокатки: призначено службове розслідування

Київ • УНН

 • 23358 перегляди

У Харкові стався конфлікт між працівником ТЦК та адвокаткою під час роботи військово-лікарської комісії. Омбудсмен звернувся до ДБР, а в ТЦК розпочали службове розслідування інциденту.

У соціальних мережах поширили відео, на якому працівник ТЦК У Харкові   застосовує  фізичну силу до адвокатки під час роботи військово-лікарської комісії на базі одного з лікувальних закладів.  Омбудсмен Дмитро Лубінець  направив лист до ДБР щодо з вимогою відкриття кримінального провадження через інцидент. Своєю чергою в обласному ТЦК заявили, що призначили службову перевірку. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як розповів омбудсмен, у соціальних мережах шириться відеоматеріал, на якому зафіксовано перешкоджання входу адвокатки до приміщення військово-лікарської комісії при одному з ТЦК та СП у Харкові. До неї була застосована фізична сила з боку чоловіка в форменому одязі. 

Відразу дав доручення моїй Представниці в Харківській області Оксані Червяковій з'ясувати фактичні обставини ситуації. Ще вчора були скеровані листи до Харківського ОТЦК та СП з цією метою. Також я направив лист до Державного бюро розслідування щодо відкриття кримінального провадження за вказаним фактом

- заявив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу.  Обмеження такого конституційного права — недопустиме відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України. Водночас зазначив, що подібні випадки порушень прав людини  трапляються все частіше. 

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Харківський ОТЦК СП вже прокоментував інцидент з юристкою. Там розповіли, що подія сталась 9 січня. Як заявили в ТЦК,  "до конфлікту призвела поведінка громадянки, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного. При цьому громадянка своєю агресивною поведінкою і намаганням провокувати конфлікт перешкоджала роботі ВЛК".

З метою припинення конфлікту військовослужбовець відтіснив громадянку за межі службового приміщення. Командування Харківського ОТЦК та СП засуджує дії військовослужбовця, який піддався на провокування. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи

- йдеться у заяві ТЦК.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
kharkivХарків

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