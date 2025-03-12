Прилет "Шахеда" в Харькове: что известно о последствиях вражеской атаки
Киев • УНН
Ночью 12 марта россия атаковала Харьков дроном-камикадзе. В Шевченковском районе повреждены дома, один человек получил помощь из-за острой реакции на стресс.
В ночь на 12 марта россия атаковала город Харьков "Шахедом". Попадание дрона зафиксировано в Шевченковском районе города. Об этом информирует в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
В среду, 12 марта в 00:58 городской голова Харькова Игорь Терехов написал об ударе "Шахедом" по Шевченковскому району города.
"Шахед" попал между частными домами. Повреждено несколько дворов. Пожара нет
Позже он сообщил, что в результате вражеской атаки пострадал человек.
"На месте падения "Шахеда" - один человек с острой реакцией на стресс. Ему на месте оказывают медицинскую помощь".
Напомним
В результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе повреждены 7 домов и 2 автомобиля, пострадавших среди населения нет.
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