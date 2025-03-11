На Київщині нічна атака рф зачепила два райони: що пошкоджено та які наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі, постраждалих серед населення немає.
Київська область уночі зазнала чергової атаки рф безпілотниками, працювали сили ППО. Через атаку рф у Бориспільському районі пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі, горіла трава, пожежі вже ліквідовано. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.
"У Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі", - зазначив Калашник.
З його слів, також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані.
рф запустила балістичний "Іскандер" та 126 дронів по Україні вночі: збито ракету та 79 безпілотників11.03.25, 08:09 • 18926 переглядiв