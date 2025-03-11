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В Киевской области ночная атака рф затронула два района: что повреждено и какие последствия

Киев • УНН

 • 25865 просмотра

В результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе повреждено 7 домов и 2 автомобиля, пострадавших среди населения нет.

В Киевской области ночная атака рф затронула два района: что повреждено и какие последствия

Киевская область ночью подверглась очередной атаке рф беспилотниками, работали силы ПВО. В результате атаки рф в Бориспольском районе повреждено 7 домов и 2 автомобиля, горела трава, пожары уже ликвидированы. Об этом сообщил вр.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

"В Бориспольском районе обломками сбитых вражеских целей повреждено 7 частных домов и два автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады и крыши", - отметил Калашник.

По его словам, также в Бориспольском и Обуховском районах в результате вражеской атаки возникли возгорания травяного покрова. Пожары ликвидированы.

рф запустила баллистический "Искандер" и 126 дронов по Украине ночью: сбита ракета и 79 беспилотников11.03.25, 08:09 • 18919 просмотров

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