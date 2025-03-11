рф запустила баллистический "Искандер" и 126 дронов по Украине ночью: сбита ракета и 79 беспилотников
Киев • УНН
Россия осуществила массированную атаку с использованием баллистической ракеты "Искандер-М" и 126 БПЛА различных типов. Силы обороны Украины сбили ракету и 79 дронов, атака затронула 5 областей.
россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 126 беспилотниками, сбито ракету и 79 дронов, 35 - не достигли целей, атака рф затронула 5 областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
Ночью 11 марта 2025 года (с 19.00 10 марта) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога – рф и 126 ударами БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Состоянием на 08.00 подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях
35 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Донецкая область, Одесская область, Харьковская область, Сумская область и Киевская область", - говорится в сообщении.
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