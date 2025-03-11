рф запустила балістичний "Іскандер" та 126 дронів по Україні вночі: збито ракету та 79 безпілотників

росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 126 безпілотниками, збито ракету та 79 дронів, 35 - не досягли цілей, атака рф зачепила 5 областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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У ніч на 11 березня 2025 року (із 19.00 10 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – рф та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

35 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

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