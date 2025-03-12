Приліт "Шахеду" у Харкові: що відомо про наслідки ворожої атаки
Київ • УНН
Вночі 12 березня росія атакувала Харків дроном-камікадзе. У Шевченківському районі пошкоджено будинки, одна людина отримала допомогу через гостру реакцію на стрес.
У ніч на 12 березня росія атакувала місто Харків "Шахедом". Влучання дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста. Про це інформує у своєму Telegram-каналі мера міста Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
У середу, 12 березня о 00:58 міськицй голова Харкова Ігор Терехов написав про удар "Шахедом" по Шевченківському району міста.
"Шахед" влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає
Пізніше він повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала людина.
"На місці падіння "Шахеда" - одна людина з гострою реакцією на стрес. Їй на місці надають медичну допомогу".
Нагадаємо
Внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі, постраждалих серед населення немає.
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