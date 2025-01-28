В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета
Киев • УНН
В Новобаварском районе Харькова в результате атаки российского беспилотника произошел пожар площадью 1500 кв.м. Огонь охватил двухэтажный корпус гражданского предприятия, повреждены соседние здания и автомобили.
В ночь на 28 января в Харькове был зафиксирован прилет на фоне атаки дронов. В результате произошел масштабный пожар и есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал городского головы Игоря Терехова и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Детали
Отмечается, что в Харькове в ночь на 28 января вспыхнул пожар площадью около 1500 квадратных метров после атаки российского беспилотника. Огонь охватил производственные помещения в Новобаварском районе.
У нас прилет в городе. Предварительно - Холодногорский район. На месте пожара. Детали уточняются
Позже Терехов уточнил район прилета, а также добавил о масштабном пожаре в этом районе.
По уточненной информации - удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы
Сообщается, что огонь охватил двухэтажный корпус. В результате атаки повреждены также помещения соседних предприятий и по меньшей мере два авто, которые были припаркованы рядом.
По предварительным данным раненых в результате взрыва и пожара нет.
Напомним
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