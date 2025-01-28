У Харкові – масштабна пожежа після ворожого прильоту

В ніч проти 28 січня у Харкову було зафіксовано приліт на тлі атаки дронів. В результаті сталася масштабна пожежа та є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі

Зазначається, що у Харкові в ніч проти 28 січня спалахнула пожежа площею близько 1500 квадратні метри після атаки російського безпілотника. Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі.

Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа. Деталі уточнюються - написав Ігор Терехов в Telegram.

Пізніше Терехов уточнив район прильоту, а також додав про масштабну пожежу в цьому районі.

За уточненою інформацією – удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби - йдеться у дописі.

Повідомляється, що вогонь охопив двоповерховий корпус. В результаті атаки пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два авто, які були припарковані поруч.

За попередніми даними поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.

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