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Окупанти просунулись на Покровському напрямку: DeepState оновив мапу бойових дій

Окупанти просунулись на Покровському напрямку: DeepState оновив мапу бойових дій

Київ • УНН

 • 58229 перегляди

російські війська досягли успіхів біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки на Донеччині. За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень та 820 атак дронами-камікадзе.

російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту і мають успіхи на низці напрямків на Донеччині. Про це повідомляє моніторинговий OSINT-проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 28 січня, в 01:55 проект DeepState оновив мапу бойових дій. За інформацією аналітиків, складна ситуація на Покровському напрямку.

Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки

- йдеться у дописі DeepState.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень, противник завдав 20 авіаційних ударів та понад 820 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 77 штурмових дій.

росіянам не вдалося вибити ЗСУ з Торецька, незважаючи на дуже довгі та активні атаки - ОСУВ "Хортиця"27.01.25, 17:56 • 28577 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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