Окупанти просунулись на Покровському напрямку: DeepState оновив мапу бойових дій
Київ • УНН
російські війська досягли успіхів біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки на Донеччині. За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень та 820 атак дронами-камікадзе.
російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту і мають успіхи на низці напрямків на Донеччині. Про це повідомляє моніторинговий OSINT-проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, передає УНН.
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Сьогодні, 28 січня, в 01:55 проект DeepState оновив мапу бойових дій. За інформацією аналітиків, складна ситуація на Покровському напрямку.
Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки
Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень, противник завдав 20 авіаційних ударів та понад 820 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 77 штурмових дій.
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