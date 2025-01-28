Окупанти просунулись на Покровському напрямку: DeepState оновив мапу бойових дій

російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту і мають успіхи на низці напрямків на Донеччині. Про це повідомляє моніторинговий OSINT-проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, передає УНН.

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Сьогодні, 28 січня, в 01:55 проект DeepState оновив мапу бойових дій. За інформацією аналітиків, складна ситуація на Покровському напрямку.

Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки - йдеться у дописі DeepState.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень, противник завдав 20 авіаційних ударів та понад 820 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 77 штурмових дій.

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