Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

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АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
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АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 127559 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 115987 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 117134 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

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Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 117138 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

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Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 111670 просмотра

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НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 111130 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127529 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

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российские войска достигли успехов возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки в Донецкой области. За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений и 820 атак дронами-камикадзе.

российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта и имеют успехи на ряде направлений в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый OSINT-проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, передает УНН.

Детали

Сегодня, 28 января, в 01:55 проект DeepState обновил карту боевых действий. По информации аналитиков, сложная ситуация на Покровском направлении.

Враг продвинулся возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки

- говорится в заметке DeepState.

Напомним, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов и более 820 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 77 штурмовых действий.

россиянам не удалось выбить ВСУ из Торецка, несмотря на очень долгие и активные атаки - ОСУВ "Хортица"27.01.25, 17:56 • 21724 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк

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