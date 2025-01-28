Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий
Киев • УНН
российские войска достигли успехов возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки в Донецкой области. За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений и 820 атак дронами-камикадзе.
российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта и имеют успехи на ряде направлений в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый OSINT-проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, передает УНН.
Детали
Сегодня, 28 января, в 01:55 проект DeepState обновил карту боевых действий. По информации аналитиков, сложная ситуация на Покровском направлении.
Враг продвинулся возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки
Напомним, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов и более 820 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 77 штурмовых действий.
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