Росіяни підірвали в деяких місцях труби каналу Сіверський Донець: для чого

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Ворог підірвав труби каналу Сіверський Донець для створення проходів техніки та штурмових дій. На напрямку Часового Яру зафіксовано спецзагони "Ахмат" та "Русич".

У деяких місцях каналу Сіверський Донець ворог підірвав труби з метою створення проходів для застосування техніки й подальших штурмових дій. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Активність (рф – ред.) на Часовому Яру збільшилася. У деяких місцях каналу Сіверський Донець він (ворог – ред.) підірвав труби каналу з метою створення проходів для застосування техніки для подальших штурмових дій, можливо навіть мотоциклів, для налагодження логістичного забезпечення наступальних підрозділів, в тому числі для наступальних дій", - розповів Запорожець.

Він зазначив, що ворог таким чином намагається розширити лінію бойового зіткнення, а саме на напрямку Часового Яру.

Окрім того, Запорожець підтвердив, що на південно-східних околицях на напрямку Часового Яру зафіксована наявність російського спецзагону "Ахмат" та формування "Русич". Він зазначив, що в перехопленнях чути, як ворог застосовує військову термінологію, що свідчить про його навченість у штурмових діях й розуміння щодо застосування штурмових підрозділів.

Доповнення

16 січня в  ОТУ "Луганськ" повідомляли, що окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець для укриття.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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