Окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець для укриття - ОТУ "Луганськ"

За добу російські окупанти окупанти здійснили 608 обстрілів в районі Торецька та 430 біля Часового Яру. Ворог використовує труби каналу Сіверський Донець для укриття, а також погодні умови. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає УНН.

Торецький напрямок

"Оперативна обстановка залишається вкрай напруженою, і російські війська продовжують наступальні дії по всій лінії бойового зіткнення. Найскладніша ситуація в районі Часового Яру та Торецька. Наприклад, за минулу добу ми зафіксували в районі Торецька 608 обстрілів, а в районі Часового Яру - 430. Що стосується безпосередньо Торецького напрямку, то тактика ворога залишається незмінною: артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування. Фіксуємо, що ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів і FPV-дронів. Також фіксуємо, що особовий склад ворога переміщується з протипіхотними мінами ТМ-62 і використовує їх для мінування забудови та логістичних шляхів у самому місті", - сказав Запорожець.

Він також повідомив про ситуацію у районі Часового Яру.

"Позицій, за якими залишаються Сили оборони, стає менше, але все одно особовий склад Сил оборони продовжує утримувати місто Часів Яр, і ми зараз не говоримо про захоплення всього міста, бо ворог перебуває всюди, і також наші очі і наші оператори дронів активно його знищують. Щодо ситуації на Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для укриття", - пояснив речник.

Він додав, що зараз на Донеччині часто спостерігають туман вранці, і ворог активно використовує цей період часу для накопичення у трубах, а потім, за можливості, переміщується вглиб міста або знову ж таки чекає в трубах кілька діб.

Сіверський напрямок

Запорожець розповів, що 14 січня ворог знову здійснив спробу наступу в напрямку міста Сіверськ. Було застосовано більше ніж 30 мотоциклів, багі, танки, БМП. Цей штурм виявився суїцидальним, оскільки весь особовий склад ворога був знищений, мотоцикли та решта військової техніки також були знищені.

Нагадаємо

Російські війська застосовують тактику "випаленої землі" та посилюють штурми Торецька.