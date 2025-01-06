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Місто у вогні: як виглядає Торецьк на Донеччині

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У Торецьку на Донеччині російські війська посилюють штурми. Ворог застосовує тактику "випаленої землі".

російські війська застосовують тактику "випаленої землі" та посилюють штурми Торецька Донецької області. МВС оприлюднило відео, зняте бригадою "Хижак" Патрульної поліції України, як виглядає місто, пише УНН.

Так зараз виглядає Торецьк... Місто у вогні, ворог посилює штурми. Російська армія використовує звичну для себе тактику "випаленої землі", приносячи по собі лише горе й руйнування

- йдеться у дописі МВС. 

Доповнення

Станом на 16:00 на Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.

Нагадаємо

31 грудня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що у Торецьку на Донеччині йдуть міські бої, також росіяни намагаються пробитися через Щербинівку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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