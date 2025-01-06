Город в огне: как выглядит Торецк в Донецкой области

российские войска применяют тактику "выжженной земли" и усиливают штурмы Торецка Донецкой области. МВД обнародовало видео, снятое бригадой "Хищник" Патрульной полиции Украины, как выглядит город, пишет УНН.

Так сейчас выглядит Торецк... Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося после себя только горе и разрушения - говорится в сообщении МВД.

Дополнение

По состоянию на 16:00 на Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку Щербиновки. Ударам авиабомбами подверглись Екатериновка, Торецк и Александро-Калиново.

Напомним

31 декабря спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что в Торецке Донецкой области идут городские бои, также россияне пытаются пробиться через Щербиновку.