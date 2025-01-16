Оккупанты используют трубы канала Северский Донец для укрытия - ОТУ "Луганск"

За сутки российские оккупанты совершили 608 обстрелов в районе Торецка и 430 возле Часового Яра. Враг использует трубы канала Северский Донец для укрытия, а также погодные условия. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает УНН.

Торецкое направление

"Оперативная обстановка остается крайне напряженной, и российские войска продолжают наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Самая сложная ситуация в районе Часового Яра и Торецка. Например, за прошедшие сутки мы зафиксировали в районе Торецка 608 обстрелов, а в районе Часового Яра - 430. Что касается непосредственно Торецкого направления, то тактика врага остается неизменной: артиллерийские обстрелы, штурмовые действия и минирование. Фиксируем, что враг штурмует малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Также фиксируем, что личный состав врага перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и использует их для минирования застройки и логистических путей в самом городе", - сказал Запорожец.

Он также сообщил о ситуации в районе Часового Яра.

"Позиций, за которыми остаются Силы обороны, становится меньше, но все равно личный состав Сил обороны продолжает удерживать город Часов Яр, и мы сейчас не говорим о захвате всего города, потому что враг находится повсюду, и также наши глаза и наши операторы дронов активно его уничтожают. Что касается ситуации в Часовом Яре, то враг активно использует трубы канала Северский Донец для укрытия", - пояснил спикер.

Он добавил, что сейчас на Донетчине часто наблюдают туман по утрам, и враг активно использует этот период времени для накопления в трубах, а затем, при возможности, перемещается вглубь города или снова ждет в трубах несколько суток.

Северское направление

Запорожец рассказал, что 14 января враг снова предпринял попытку наступления в направлении города Северск. Было применено более 30 мотоциклов, багги, танки, БМП. Этот штурм оказался самоубийственным, поскольку весь личный состав врага был уничтожен, мотоциклы и остальная военная техника также были уничтожены.

Напомним

Российские войска применяют тактику "выжженной земли" и усиливают штурмы Торецка.