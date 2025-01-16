Оккупанты используют трубы канала Северский Донец для укрытия - ОТУ "Луганск"
Киев • УНН
The enemy is actively using the pipes of the Siversky Donets channel for cover and weather conditions in the Toretsk direction. Over the past day, 608 shellings were recorded in the Toretsk area and 430 in the Chasiv Yar area.
За сутки российские оккупанты совершили 608 обстрелов в районе Торецка и 430 возле Часового Яра. Враг использует трубы канала Северский Донец для укрытия, а также погодные условия. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает УНН.
Торецкое направление
"Оперативная обстановка остается крайне напряженной, и российские войска продолжают наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Самая сложная ситуация в районе Часового Яра и Торецка. Например, за прошедшие сутки мы зафиксировали в районе Торецка 608 обстрелов, а в районе Часового Яра - 430. Что касается непосредственно Торецкого направления, то тактика врага остается неизменной: артиллерийские обстрелы, штурмовые действия и минирование. Фиксируем, что враг штурмует малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Также фиксируем, что личный состав врага перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и использует их для минирования застройки и логистических путей в самом городе", - сказал Запорожец.
Он также сообщил о ситуации в районе Часового Яра.
"Позиций, за которыми остаются Силы обороны, становится меньше, но все равно личный состав Сил обороны продолжает удерживать город Часов Яр, и мы сейчас не говорим о захвате всего города, потому что враг находится повсюду, и также наши глаза и наши операторы дронов активно его уничтожают. Что касается ситуации в Часовом Яре, то враг активно использует трубы канала Северский Донец для укрытия", - пояснил спикер.
Он добавил, что сейчас на Донетчине часто наблюдают туман по утрам, и враг активно использует этот период времени для накопления в трубах, а затем, при возможности, перемещается вглубь города или снова ждет в трубах несколько суток.
Северское направление
Запорожец рассказал, что 14 января враг снова предпринял попытку наступления в направлении города Северск. Было применено более 30 мотоциклов, багги, танки, БМП. Этот штурм оказался самоубийственным, поскольку весь личный состав врага был уничтожен, мотоциклы и остальная военная техника также были уничтожены.
Напомним
Российские войска применяют тактику "выжженной земли" и усиливают штурмы Торецка.