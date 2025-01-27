Россияне взорвали в некоторых местах трубы канала Северский Донец: для чего

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг взорвал трубы канала Северский Донец для создания проходов техники и штурмовых действий. На направлении Часового Яра зафиксированы спецотряды "Ахмат" и "Русич".

В некоторых местах канала Северский Донец враг взорвал трубы с целью создания проходов для применения техники и дальнейших штурмовых действий. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает УНН.

«Активность (рф - ред.) на Часовом Яру увеличилась. В некоторых местах канала Северский Донец он (враг - ред.) взорвал трубы канала с целью создания проходов для применения техники для дальнейших штурмовых действий, возможно даже мотоциклов, для налаживания логистического обеспечения наступательных подразделений, в том числе для наступательных действий», - рассказал Запорожец.

Он отметил, что враг таким образом пытается расширить линию боевого столкновения, а именно на направлении Часового Яра.

Кроме того, Запорожец подтвердил, что на юго-восточных окраинах на направлении Часового Яра зафиксировано наличие российского спецотряда «Ахмат» и формирования «Русич». Он отметил, что в перехватах слышно, как враг применяет военную терминологию, что свидетельствует о его обученности в штурмовых действиях и понимании по применению штурмовых подразделений.

Дополнение

16 января в  ОТГ «Луганск» сообщали, что оккупанты используют трубы канала Северский Донец для укрытия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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