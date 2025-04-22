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В Харькове из-за атаки российских дронов количество пострадавших возросло до 11

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В результате российской дроновой атаки на Харьков количество пострадавших возросло до 11. Было использовано 16 БПЛА, повреждено более сотни жилых помещений.

В Харькове из-за атаки российских дронов количество пострадавших возросло до 11

Количество пострадавших в результате дронового удара российских войск по Харькову возросло до 11 человек. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

За медицинской помощью обратились еще двое мужчин. Следовательно, по состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 11 человек

 - говорится в сообщении.

Дополнение

россияне атаковали Харьков 22 апреля беспилотными летательными аппаратами. Сообщалось, что они использовали 16 БПЛА: более сотни жилых помещений остались без окон из-за атаки. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 9 пострадавших, из них 5 оказались в госпиталях.

Чиновник отметил, что серьезных разрушений коммуникаций в пострадавших домах нет, все они сохранены и подключены.

Ранее УНН писал, что в результате массированной атаки российских войск дронами на Харьков количество пострадавших возросло до 10.

Ольга Розгон

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