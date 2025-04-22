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The Guardian

У Харкові через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 11

Київ • УНН

 • 3062 перегляди

Внаслідок російської дронової атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 11. Було використано 16 БПЛА, пошкоджено понад сотню житлових приміщень.

У Харкові через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок дронового удару російських військ по Харкову зросла до 11 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За медичною допомогою звернулись ще двоє чоловіків. Отже, станом на зараз кількість постраждалих зросла до 11 людей

 - йдеться у повідомленні.

Доповнення

росіяни атакували Харків 22 квітня безпілотними літальними апаратами. Повідомлялось, що вони використали 16 БПЛА: понад сотня житлових приміщень залишились без вікон через атаку. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 9 постраждалих, з них 5 опинились в шпиталях.

Чиновник зазначив, що серйозних руйнувань комунікацій у постраждалих будинках немає, всі вони збережені та під'єднані.

Раніше УНН писав, що внаслідок масованої атаки російських військ дронами на Харків кількість постраждалих зросла до 10.

Ольга Розгон

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