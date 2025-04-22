У Харкові через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок російської дронової атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 11. Було використано 16 БПЛА, пошкоджено понад сотню житлових приміщень.
Кількість постраждалих унаслідок дронового удару російських військ по Харкову зросла до 11 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За медичною допомогою звернулись ще двоє чоловіків. Отже, станом на зараз кількість постраждалих зросла до 11 людей
Доповнення
росіяни атакували Харків 22 квітня безпілотними літальними апаратами. Повідомлялось, що вони використали 16 БПЛА: понад сотня житлових приміщень залишились без вікон через атаку. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 9 постраждалих, з них 5 опинились в шпиталях.
Чиновник зазначив, що серйозних руйнувань комунікацій у постраждалих будинках немає, всі вони збережені та під'єднані.
Раніше УНН писав, що внаслідок масованої атаки російських військ дронами на Харків кількість постраждалих зросла до 10.