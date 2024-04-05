В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

Из-за сетевых ограничений на линиях в 6 областях за прошедшие сутки вводились графики аварийных отключений света, возможны они и в текущие сутки, уже есть ограничения в Харькове и области, где обесточены более полумиллиона домов. При этом дефицита электроэнергии нет. В Черниговской области в районе одного из нефтяных месторождений упали обломки "шахеда". В результате атаки вражеского дрона было повреждено оборудование высоковольтной подстанции в южном регионе. Об этом сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Генерация, передача и потребление

"За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях "Укрэнерго" в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Сетевые ограничения возможны и в текущие сутки. Сегодня применяются ограничения в Харьковской области - обесточены 550 тысяч абонентов, из них в городе Харьков - около 330 тысяч", - сообщили в Минэнерго.

На одном из объектов тепловой генерации по технологическим причинам, как указано, аварийно отключена одна единица генерирующего оборудования.

"В то же время дефицита электроэнергии не предвидится. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано", - отметили в ведомстве.

Последствия обстрелов

В Черниговской области в результате обстрела со стороны российской границы была повреждена воздушная линия, одномоментно обесточены 704 потребителя в 5 населенных пунктах.

В результате вражеских обстрелов в районе города Никополь в Днепропетровской области было повреждено несколько воздушных линий. Часть из них удалось вернуть в работу. При этом потеряла мощность местная солнечная электростанция.

"В южном регионе Украины в результате атаки вражеского дрона было повреждено оборудование высоковольтной подстанции НЭК "Укрэнерго", - сообщили в Минэнерго.

Чрезвычайные ситуации

В Одесской области на подстанции НЭК "Укрэнерго" во время выполнения технологических работ произошел пожар. Возгорание ликвидировано силами ГСЧС.

В Полтавской области на газовом трубопроводе обнаружено несанкционированное вмешательство - вваренный кран с отводом.

"В Черниговской области в районе одного из нефтяных месторождений упали обломки "шахеда", загорелась сухая трава. Пожар ликвидирован силами ГСЧС, разрушений и пострадавших нет", - указали в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая является резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС, остается обесточенной. Станция питается одной линией 750 кВ. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 6776 МВт-ч. Экспорт не предусматривается.