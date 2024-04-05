В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
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Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  20514 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  38221 просмотра

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110778 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100806 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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1 апреля 2024, 09:33  •  311610 просмотра

В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

Из-за сетевых ограничений вчера в 6 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, которые возможны и сегодня, причем только в Харьковской области пострадали более 550 000 потребителей, хотя дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  8913 просмотра
В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

С начала полномасштабного вторжения в среднем 360-400 населенных пунктов в Украине остаются без электричества из-за боевых действий.

Общество •   •  7197 просмотра
С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

По словам народного депутата, блокировка налоговых накладных является серьезной проблемой для украинского бизнеса, создавая "налоговый кошмар", что угрожает экономической безопасности страны и нарушает работу предприятий в военное время.

Экономика •   •  38221 просмотра
Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

Согласно социологическому опросу, Рустему Умерову на посту министра обороны доверяет значительно меньше украинцев, чем доверяло Алексею Резникову.

политика •   •  8480 просмотра
Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.

Общество •   •  10827 просмотра
Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, конфискацию российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.

Война •   •  11928 просмотра
Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

Россияне дважды обстреляли Херсон утром, ранив трех человек, в том числе 81-летнюю женщину.

Общество •   •  11706 просмотра
россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

В Одесской области задержали двух граждан с Южного Кавказа, которые по заданию фсб рф проводили разведку мест дислокации украинских войск для подготовки ракетного удара российской армии.

Война •   •  12831 просмотра
Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты по гуманитарному разминированию в Украине на 2022-2027 годы, среди ключевых доноров - США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды и Германия.

Война •   •  12508 просмотра
Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины

Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Два человека погибли, девять получили ранения в результате российских обстрелов жилых кварталов в Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 62 гражданских объекта.

Общество •   •  14731 просмотра
Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки