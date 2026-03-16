В Харькове два "прилета", есть пострадавший и повреждена транспортная инфраструктура - мэр
Киев • УНН
Российские БпЛА повредили транспортную инфраструктуру в Харькове. В результате обстрела известно о по меньшей мере одном пострадавшем.
россия утром ударила по Харькову дронами, известно о пострадавшем, повреждена транспортная инфраструктура, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Враг нанес удар "Шахедом" по Шевченковскому району. На месте удара есть минимум один пострадавший человек", - сообщил сначала Терехов.
Впоследствии мэр сообщил о "втором ударе", который "пришелся по границе Киевского и Шевченковского районов".
"Повреждена транспортная инфраструктура. Что касается пострадавших - пока информация не поступала", - указал Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что "враг ударил БПЛА по Шевченковскому району Харькова".
