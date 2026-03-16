У Харкові два "прильоти", є постраждалий і пошкоджено транспортну інфраструктуру - мер
Київ • УНН
Російські БпЛА пошкодили транспортну інфраструктуру у Харкові. Унаслідок обстрілу відомо про щонайменше одного постраждалого.
росія вранці вдарила по Харкову дронами, відомо про постраждалого, пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомив у понеділок мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Ворог наніс удар "Шахедом" по Шевченківському району. На місці удару є мінімум одна постраждала людина", - повідомив спочатку Терехов.
Згодом мер повідомив про "другий удар", який "прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів".
"Пошкоджено транспортну інфраструктуру. Щодо постраждалих - наразі інформація не надходила", - вказав Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що "ворог ударив БпЛА по Шевченківському району Харкова".
