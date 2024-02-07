В КГВА показали как Киев оправляется от ракетного обстрела, ликвидация последствий всё ещё продолжается

Киев восстанавливается после ракетного удара. Как город оправляется после очередной атаки рашистов показала Киевская городская военная администрация передает УНН.

Сейчас работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express

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По состоянию на 14:30 в результате вражеской атаки на Киев ранения получили 40 человек, сообщает КГВА.

Из-за падения обломков в результате утренней ракетной атаки известно о повреждении двух высоковольтных линий, энергетики обещали вернуть свет в дома в течение трех-четырех часов. После обеда энергетики выполнили свое обещание, и восстановили электроснабжение всем жителям Днепровского района.