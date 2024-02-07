В КГВА показали как Киев оправляется от ракетного обстрела, ликвидация последствий всё ещё продолжается
Киевская городская военная администрация сообщила, что 40 человек получили ранения от падающих обломков после утреннего ракетного обстрела, который повредил две высоковольтные линии электропередач, но энергетики восстановили электроснабжение для всех жителей Днепровского района в течение нескольких часов, как и было обещано.
Утренняя атака россиян на Киев: Боррель осмотрел поврежденную россиянами многоэтажку
Мэр Киева Виталий Кличко показал главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю убытки от российской атаки на жилой дом в Киеве, в результате которой погибли 4 гражданских лица и еще 40 получили ранения.
Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля
Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях войны с россией.
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ. Кабмин зарегистрировал законопроект
Кабинет Министров подал законопроект о выходе Украины из соглашения о транспортном сотрудничестве со странами СНГ.
Говорили о поддержке Украины и миллионе снарядов для ВСУ: Зеленский встретился с Боррелем
Президент Владимир Зеленский встретился с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и обсудил дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС в борьбе с российской агрессией и приоритетные потребности украинских сил обороны.
Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина
В результате российских ракетных обстрелов Павлограда и ударов беспилотников в Никопольском районе по меньшей мере три человека получили ранения, повреждены несколько домов и объектов инфраструктуры.
Суд отложил рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения Лиеву по ходатайству прокурора
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение об отказе в избрании меры пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву на 12 февраля.
Не успеваем восстанавливать, снова обстрел и снова обесточивание - директор ДТЭК о ситуации в прифронтовых регионах
Несмотря на постоянные обстрелы, которые затрудняют восстановление, ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в регионах вдоль линии соприкосновения.
В оккупированном Донецке более 30 украинских военнопленных приговорили к колонии строгого режима
россияне приговорили более 30 украинских военнослужащих к длительным срокам заключения от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.
Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела
Видео с нагрудных камер украинской полиции показало последствия российского ракетного обстрела Николаева, в результате которого были ранены 6 человек и повреждены около 20 жилых домов.