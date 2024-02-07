У КМВА показали як Київ оговтується від ракетного обстрілу, ліквідація наслідків все ще триває
Київ • УНН
Київська міська військова адміністрація повідомила, що 40 людей отримали поранення від падаючих уламків після ранкового ракетного обстрілу, який пошкодив дві високовольтні лінії електропередач, але енергетики відновили електропостачання для всіх мешканців Дніпровського району протягом декількох годин, як і було обіцяно.
Київ відновлюється після ракетного удару. Як місто оговтується після чергової атаки рашистів показала Київська міська військова адміністрація передає УНН.
Наразі роботи по ліквідації наслідків атаки тривають.
рф, ймовріно, використала гіперзвуковий "Циркон" для удару по Києву - Defense Express07.02.24, 18:45 • 30309 переглядiв
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Станом на 14: 30 внаслідок ворожої атаки на Київ поранення отримали 40 людей, повідомляє КМВА.
Через падіння уламків внаслідок ранкової ракетної атаки відомо про пошкодження двох високовольтних ліній, енергетики обіцяли повернути світло у будинки протягом трьох-чотирьох годин. По обіді енергетики виконали свою обіцянку, і відновили електропостачання всім мешканцям Дніпровського району.