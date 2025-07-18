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В КГГА начали расследование в отношении директора «Бессарабского рынка» Ковальчука, которого задержали с чиновницей КГГА Радовой

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Николай Ковальчук отстранен от обязанностей на время расследования.

В КГГА начали расследование в отношении директора «Бессарабского рынка» Ковальчука, которого задержали с чиновницей КГГА Радовой

Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации инициировал проведение служебного расследования по получению взятки директором "Бессарабского рынка" Николаем Ковальчуком, которого задержали накануне вместе со скандально известной служебными застольями чиновницей КГГА Мариной Радовой. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

"17 июля на официальном сайте Офиса Генерального прокурора появилась информация о задержании Киевской городской прокуратурой совместно с Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области директора коммунального предприятия "Бессарабский рынок" во время якобы получения неправомерной выгоды", - напомнили в КГГА.

В КГГА сообщили, что инициировали служебное расследование по данному инциденту и подчеркнули, что на это время директор "Бессарабского рынка" будет отстранен от исполнения обязанностей.

.... КГГА в пределах полномочий инициирует проведение служебного расследования по указанным фактам. Кроме того, директор КП "Бессарабский рынок" будет отстранен от исполнения должностных обязанностей на период расследования

- говорится в сообщении КГГА.

В Департаменте также подчеркнули недопустимость коррупционных проявлений в своей деятельности и деятельности подчиненных коммунальных предприятий.

"Все случаи, имеющие признаки нарушения антикоррупционного законодательства, получают надлежащую правовую оценку и реакцию. Департамент готов всесторонне содействовать правоохранительным органам, со своей стороны рассчитывает на объективность и беспристрастность расследования", - отметили в КГГА.

Дополнение 

Как сообщал УНН, 17 июля в столице задержали чиновницу КГГА Марину Радову и директора коммунального столичного рынка при получении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

И хотя правоохранители не называли фамилии задержанной чиновницы, УНН стало известно, что речь идет о Марине Радовой, которая стала известна благодаря скандалу о служебных застольях в КГГА.

Следствие установило, что в 2023 году один из предпринимателей арендовал коммунальное имущество для обустройства заведения общественного питания на этом рынке.

Впоследствии стало известно, что центральный вход в заведение питания находится в арке здания рынка, и относится к имуществу, арендованному другим субъектом — управлением туризма и промоций КГГА. Управление использует арку для размещения рекламы. Эти конструкции делали невозможным проход к будущему заведению питания.

Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, чиновница управления туризма предложила предпринимателю провести встречу и "купить" себе право беспрепятственного доступа к его помещению.

Для реализации противоправной схемы она привлекла также директора рынка, который должен был выполнить посреднические функции и с использованием служебного положения посодействовать в передаче имущества.

При получении средств оба были задержаны. Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст. 368 УК Украины (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Что известно о Марине Радовой

Ранее в сети появились видео, на которых начальница управления туризма и промоций КГГА Марина Радова принимала участие в шумном застолье у себя в кабинете. Это спровоцировало скандал. Радова заявила, что подала заявление на увольнение, впрочем, позже снова появилась на рабочем заседании КГГА.

Чиновницы КГГА в кабинете Управления туризма/ Соцсети
Чиновницы КГГА в кабинете Управления туризма/ Соцсети

Только вчера, 17 июля, стало известно, что Радова была уволена - мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение. В документе указано, что увольнение состоялось 16 июля 2025 года – по собственному желанию и якобы из-за необходимости ухода за ребенком до достижения им 14-летнего возраста.

Марина Радова родилась 19 июля 1980 года в Донецке. Окончила Донецкий институт туристического бизнеса и местный технический университет (специальность "государственная служба").  

В 2004-2006 годах работала в управлении культуры и туризма Донецкой ОГА, а в 2006-2008 годах в Государственной службе туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины. После чего перешла в Министерство экономики, где работала в департаменте международной технической помощи и сотрудничества с международными финансовыми организациями. А в 2016 году - уже была в департаменте туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины.

В 2018 году работала в Торгово-промышленной палате Украины - заместителем директора Дирекции выставочно-конгрессной деятельности. Правда недолго - в 2018-2019 годах уже исполняла обязанности заместителя начальника управления – начальника отдела организации туристической деятельности управления туризма и промоций.

С 27 декабря 2019 года была начальником управления туризма и промоций исполнительного органа Киевской городской государственной администрации.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

КиевКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Киевская городская государственная администрация
Служба безопасности Украины
Украина
Донецк
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