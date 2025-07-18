В КМДА розпочали розслідування щодо директора "Бесарабського ринку" Ковальчука, якого затримали із посадовицею КМДА Радовою

Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації ініціював проведення службового розслідування щодо одержання хабаря директором "Бесарабського ринку" Миколою Ковальчуком, якого затримали напередодні разом зі скандально відомою службовими застіллями посадовицею КМДА Марини Радової. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

"17 липня на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора з’явилася інформація про затримання Київською міською прокуратурою спільно з Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області директора комунального підприємства "Бессарабський ринок" під час нібито одержання неправомірної вигоди", - нагадали в КМДА.

В КМДА повідомили, що ініціювали службове розслідування щодо даного інциденту та наголосили, що на цей час диктора "Бесарабського ринку відсторонять від виконання обов'язків.

.... КМДА у межах повноважень ініціює проведення службового розслідування щодо зазначених фактів. Крім того, директора КП "Бессарабський ринок" відсторонять від виконання посадових обов’язків на період розслідування - йдеться у повідомленні КМДА.

У Департаменті також наголосили на неприпустимості корупційних проявів у своїй діяльності та діяльності підпорядкованих комунальних підприємств.

"Усі випадки, що мають ознаки порушення антикорупційного законодавства, отримують належну правову оцінку та реакцію. Департамент готовий всебічно сприяти правоохоронним органам, зі свого боку розраховує на об’єктивність і неупередженість розслідування", - зазначили в КМДА.

Доповнення

Як повідомляв УНН, 17 липня у столиці затримали посадовицю КМДА Марину Радову та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.

І хоч правоохоронці не називали прізвища затриманої посадовиці, УНН стало відомо, що йдеться про Марину Радову, яка стала відома завдяки скандалу про службові застілля у КМДА.

Слідство встановило, що в 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку.

Згодом стало відомо, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення.

Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 КК України (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Що відомо про Марину Радову

Раніше в мережі з'явилися відео, на яких начальниця управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова брала участь у гучному застіллі у себе в кабінеті. Це спровокувало скандал. Радова заявила, що подала заяву на звільнення, втім, пізніше знову з'явилася на робочому засіданні КМДА.

Чиновниці КМДА у кабінеті Управління туризму/ Соцмережі

Тільки учора, 17 липня, стало відомо, що Радова була звільнена - мер Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження. У документі зазначено, що звільнення відбулося 16 липня 2025 року – за власним бажанням і нібито через необхідність догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку.

Марина Радова народилася 19 липня 1980 року у Донецьку. Закінчила Донецький інститут туристичного бізнесу і місцевий технічний університет (спеціальність "державна служба").

У 2004-2006 роках працювала в управлінні культури і туризму Донецької ОДА, а в 2006-2008 роках в Державній службі туризму і курортів Міністерства культури і туризму України. Після чього перейшла в Міністерство економіки, де працювала в департаменті міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. А в 2016 році - вже була в департаменті туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У 2018 році працювала в Торгово-промисловій палаті України - заступником директора Дирекції виставково-конгресової діяльності. Щоправда недовго - в 2018-2019 роках вже виконувала обов'язки заступника начальника управління – начальника відділу організації туристичної діяльності управління туризму та промоцій.

З 27 грудня 2019 року була начальником управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.