Скандально відому службовими застіллями у КМДА Марину Радову затримали на хабарі: деталі

У столиці затримали посадовицю КМДА Марину Радову та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів, передає УНН.

... затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів - повідомили в Офісі Генпрокурора.

І хоч правоохоронці не називають прізвища затриманої посадовиці, УНН стало відомо, що йдеться про Марину Радову, яка стала відома завдяки скандалу про службові застілля у КМДА.

Деталі

Слідством встановлено, що в 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку.

Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення.

Задля реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 КК України.

Контекст

У квітні ЗМІ оприлюднили запис відеокамер, на які потрапило застілля в кабінеті Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації. Ці кадри спропокували хвилю скритики та справжній скандал. В його епіцентрі опинилась директорка управління Марина Радова.

Незважаючи на скандал та обіцянку звільнитися, 24 червня 2025 року Марина Радова знову з'явилася на публіці як чинна чиновниця. Вона взяла участь у засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Київський міський голова Віталій Кличко нарешті підписав розпорядження про звільнення Марини Радової з посади начальниці Управління туризму та просування КМДА. У документі зазначено, що звільнення сталося 16 липня 2025 року – за власним бажанням та через необхідність догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку.