В Карпатах держится мороз и намело до 80 см снега
Киев • УНН
На утро 29 октября на горе Поп Иван Черногорский зафиксировано до 80 см свежего снега. Температура воздуха составляла -3°С, видимость – до 30 м.
В высокогорье Карпат намело местами до 80 сантиметров снега, сообщили в среду горные спасатели Прикарпатья в Facebook, пишет УНН.
Детали
На утро 29 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость до 30 м. Температура воздуха достигала -3°С. Ветер юго-западный 15-17 м/с.
Переметы свежего снега на вершине местами до 80 см
Справка
Гора Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.