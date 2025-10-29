В Карпатах держится мороз и намело до 80 см снега

В высокогорье Карпат намело местами до 80 сантиметров снега, сообщили в среду горные спасатели Прикарпатья в Facebook, пишет УНН.

Детали

На утро 29 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость до 30 м. Температура воздуха достигала -3°С. Ветер юго-западный 15-17 м/с.

Переметы свежего снега на вершине местами до 80 см - говорится в сообщении.

Справка

Гора Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.