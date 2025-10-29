У Карпатах тримається мороз і намело до 80 см снігу
На ранок 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано до 80 см свіжого снігу. Температура повітря становила -3°С, видимість – до 30 м.
У високогір'ї Карпат намело місцями до 80 сантиметрів снігу, повідомили у середу гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook, пише УНН.
Деталі
На ранок 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський було хмарно, видимість до 30 м. Температура повітря сягала -3°С. Вітер південно-західний 15-17 м/с.
Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 см
Довідково
Гора Піп Іван Чорногірський - одна з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.