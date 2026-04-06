В канадской провинции Альберта собрали подписи для референдума о независимости

В канадской провинции Альберта собрано достаточно подписей граждан, чтобы инициировать референдум об отделении от Канады. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на организацию "Stay Free Alberta" ("Оставайся свободной, Альберта" - ред.), которая занимается сбором подписей, информирует УНН.

Указывается, что собрано уже более 178 000 подписей, при этом волонтеры ожидают, что это количество возрастет.

- отметил один из инициаторов петиции Митч Сильвестр.

У нас уже есть больше, чем необходимый запас, на случай, если Избирательная комиссия Альберты отклонит некоторые подписи

В свою очередь премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что она готова вынести на референдум "любую общественную инициативу, которая соберет необходимое количество подписей".

Я надеюсь, что смогу убедить все больше людей, что Канада может работать