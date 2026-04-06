В канадской провинции Альберта собрали подписи для референдума о независимости
Киев • УНН
Организация Stay Free Alberta собрала более 178 тысяч подписей за отделение от Канады. Премьер Даниэль Смит готова вынести инициативу на рассмотрение.
В канадской провинции Альберта собрано достаточно подписей граждан, чтобы инициировать референдум об отделении от Канады. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на организацию "Stay Free Alberta" ("Оставайся свободной, Альберта" - ред.), которая занимается сбором подписей, информирует УНН.
Детали
Указывается, что собрано уже более 178 000 подписей, при этом волонтеры ожидают, что это количество возрастет.
У нас уже есть больше, чем необходимый запас, на случай, если Избирательная комиссия Альберты отклонит некоторые подписи
В свою очередь премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что она готова вынести на референдум "любую общественную инициативу, которая соберет необходимое количество подписей".
Я надеюсь, что смогу убедить все больше людей, что Канада может работать
Контекст
В январе премьер-министр Канады Марк Карни выступил с официальным заявлением о недопустимости вмешательства американских должностных лиц во внутренние дела страны. Реакция Оттавы последовала после сообщений о встречах представителей Госдепартамента США с группой "Проект процветания Альберты" (APP), которая выступает за отделение энергетически богатого региона от Канады.
Премьер Альберты Даниэль Смит дистанцировалась от радикальных призывов к отделению, хотя подчеркнула, что около 30% жителей провинции недовольны политикой Оттавы. Основной точкой конфликта остается строительство нефтепровода к Тихому океану через территорию Британской Колумбии. Премьер последней, Дэвид Эби, резко осудил контакты сепаратистов с Вашингтоном.
