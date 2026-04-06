Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У канадській провінції Альберта зібрали підписи для референдуму про незалежність

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Організація Stay Free Alberta зібрала понад 178 тисяч підписів за відокремлення від Канади. Прем'єрка Даніель Сміт готова винести ініціативу на розгляд.

У канадській провінції Альберта зібрали достатньо підписів громадян, щоб ініціювати референдум про відокремлення від Канади. Про це повідомляє CBC News із посиланням на організацію "Stay Free Alberta" ("Залишайся вільною, Альберто" - ред.), яка займається збором підписів, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що зібрано вже понад 178 000 підписів, при цьому волонтери очікують, що ця кількість зросте.

У нас вже є більше, ніж необхідний запас, на випадок, якщо Виборча комісія Альберти відхилить деякі підписи

- зазначив один з ініціаторів петиції Мітч Сільвестр.

У свою чергу прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт заявила, що вона готова винести на референдум "будь-яку громадську ініціативу, що збере необхідну кількість підписів".

Я сподіваюся, що зможу переконати все більше людей, що Канада може працювати

- заявила Сміт.

Контекст

У січні прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив із офіційною заявою щодо неприпустимості втручання американських посадовців у внутрішні справи країни. Реакція Оттави послідувала після повідомлень про зустрічі представників Держдепартаменту США з групою "Проєкт процвітання Альберти" (APP), яка виступає за відокремлення енергетично багатого регіону від Канади.

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт дистанціювалася від радикальних закликів до відділення, хоча підкреслила, що близько 30% жителів провінції незадоволені політикою Оттави. Основною точкою конфлікту залишається будівництво нафтопроводу до Тихого океану через територію Британської Колумбії. Прем'єр останньої, Девід Ебі, різко засудив контакти сепаратистів із Вашингтоном.

