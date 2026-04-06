У канадській провінції Альберта зібрали підписи для референдуму про незалежність

У канадській провінції Альберта зібрали достатньо підписів громадян, щоб ініціювати референдум про відокремлення від Канади. Про це повідомляє CBC News із посиланням на організацію "Stay Free Alberta" ("Залишайся вільною, Альберто" - ред.), яка займається збором підписів, інформує УНН.

Вказується, що зібрано вже понад 178 000 підписів, при цьому волонтери очікують, що ця кількість зросте.

- зазначив один з ініціаторів петиції Мітч Сільвестр.

У нас вже є більше, ніж необхідний запас, на випадок, якщо Виборча комісія Альберти відхилить деякі підписи

У свою чергу прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт заявила, що вона готова винести на референдум "будь-яку громадську ініціативу, що збере необхідну кількість підписів".

Я сподіваюся, що зможу переконати все більше людей, що Канада може працювати