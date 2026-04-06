У канадській провінції Альберта зібрали підписи для референдуму про незалежність
Київ • УНН
Організація Stay Free Alberta зібрала понад 178 тисяч підписів за відокремлення від Канади. Прем'єрка Даніель Сміт готова винести ініціативу на розгляд.
У канадській провінції Альберта зібрали достатньо підписів громадян, щоб ініціювати референдум про відокремлення від Канади. Про це повідомляє CBC News із посиланням на організацію "Stay Free Alberta" ("Залишайся вільною, Альберто" - ред.), яка займається збором підписів, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що зібрано вже понад 178 000 підписів, при цьому волонтери очікують, що ця кількість зросте.
У нас вже є більше, ніж необхідний запас, на випадок, якщо Виборча комісія Альберти відхилить деякі підписи
У свою чергу прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт заявила, що вона готова винести на референдум "будь-яку громадську ініціативу, що збере необхідну кількість підписів".
Я сподіваюся, що зможу переконати все більше людей, що Канада може працювати
Контекст
У січні прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив із офіційною заявою щодо неприпустимості втручання американських посадовців у внутрішні справи країни. Реакція Оттави послідувала після повідомлень про зустрічі представників Держдепартаменту США з групою "Проєкт процвітання Альберти" (APP), яка виступає за відокремлення енергетично багатого регіону від Канади.
Прем'єрка Альберти Даніель Сміт дистанціювалася від радикальних закликів до відділення, хоча підкреслила, що близько 30% жителів провінції незадоволені політикою Оттави. Основною точкою конфлікту залишається будівництво нафтопроводу до Тихого океану через територію Британської Колумбії. Прем'єр останньої, Девід Ебі, різко засудив контакти сепаратистів із Вашингтоном.
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29.01.26, 16:13 • 53658 переглядiв