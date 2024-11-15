В Италии на протесте студентов взорвалась бомба, ранены 15 полицейских

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные 18:07 • 12730 просмотра

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами 16:38 • 20396 просмотра

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности 16:13 • 22656 просмотра

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали 16:05 • 19481 просмотра