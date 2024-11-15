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В Италии на протесте студентов взорвалась бомба, ранены 15 полицейских

В Италии на протесте студентов взорвалась бомба, ранены 15 полицейских

Киев  •  УНН

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В Турине во время студенческих протестов неизвестный бросил самодельную бомбу в полицию, ранив 15 правоохранителей. Протестующие выступали против политики правительства Мелони и в поддержку Палестины.

В итальянском Турине в пятницу, 15 ноября, госпитализировали около 15 полицейских после взрыва самодельной бомбы во время столкновений между студентами и правоохранителями. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что неизвестный бросил взрывчатку в полицию на городской площади Кастелло возле офиса префектуры города. После взрыва наблюдалось задымление.

Сами же столкновения между студентами и правоохранителями вспыхнули, когда некоторых молодых людей оттеснили после попытки прорвать полицейский кордон с целью добраться до дверей здания префектуры.

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Студенты также били флагштоками полицейские машины возле офисов государственного вещателя Rai в городе.

Также протестующие сняли итальянский флаг со входа в известный музей кино на севере города и установили на его месте палестинский флаг. 

Издание отметило, что в целом в пятницу студенты проводили марши во многих итальянских городах в знак протеста против правительства премьер-министра Джорджии Мелони, в частности, против ее образовательной политики, а также против продажи оружия Израилю и в поддержку палестинского народа. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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