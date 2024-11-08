Массовые нападения на израильтян в Амстердаме: Израиль призывает Нидерланды защитить граждан

В Амстердаме вспыхнули массовые нападения на граждан Израиля после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби" из Тель-Авива и местным "Аяксом". Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

По данным, группы нападавших использовали палестинские флаги и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В результате этих инцидентов несколько человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал направить в Амстердам два самолета для эвакуации израильтян, а также обратился к премьер-министру Нидерландов Дику Шуфу и местным силам безопасности с требованием принять срочные меры для защиты граждан Израиля и обеспечения их безопасности. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал эти события "погромом", подчеркнув угрожающий характер ситуации.

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