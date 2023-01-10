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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Израиль задержал 15 палестинцев и разрушил 6 построек на Западном берегу

Киев • УНН

 • 540147 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Силы израильской армии захватили 15 палестинцев во время ночных рейдов и разрушили несколько построек на оккупированном Западном берегу во вторник, передает УНН.

Израиль задержал 15 палестинцев и разрушил 6 построек на Западном берегу

Детали

По сообщению палестинского государственного информационного агентства Wafa, задержанные были взяты под стражу Израилем в городах Вифлеем, Хеврон, Рамаллах, Дженин и Наблус.

По данным местного комитета, израильские силы разрушили шесть палестинских построек на Западном берегу.

В заявлении Комиссии по колонизации и сопротивлению говорится, что два дома были снесены в Иерихоне и городах Кафр-ад-Дик и Сальфит, а еще четыре здания были снесены в городе Аната, к северо-востоку от Иерусалима.

Дополнение

Израиль широко использует основание для отсутствия разрешений на строительство для сноса палестинских домов, особенно в зоне C на оккупированном Западном берегу, что составляет около 60% его территории.

Согласно соглашениям Осло 1995 года между Израилем и Организацией освобождения Палестины Западный берег, включая Восточный Иерусалим, был разделен на три части: зону А, В и С.

Зона C находится под административным контролем безопасности Израиля до тех пор, пока с палестинцами не будет достигнуто соглашение об окончательном статусе.

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