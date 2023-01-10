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Ізраїль затримав 15 палестинців та зруйнував 6 споруд на Західному березі

Київ • УНН

 • 540147 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Сили ізраїльської армії захопили 15 палестинців під час нічних рейдів та зруйнували кілька будівель на окупованому Західному березі у вівторок, передає УНН.

Ізраїль затримав 15 палестинців та зруйнував 6 споруд на Західному березі

Деталі

За повідомленням палестинського державного інформаційного агентства Wafa, затриманих було взято під варту Ізраїлем у містах Віфлеєм, Хеврон, Рамаллах, Дженін та Наблус.

За даними місцевого комітету, ізраїльські сили зруйнували шість палестинських споруд на Західному березі.

У заяві Комісії з колонізації та опору говориться, що два будинки були знесені в Єрихоні та містах Кафр-ад-Дік і Сальфіт, а ще чотири будівлі були знесені у місті Аната, на північний схід від Єрусалиму.

Доповнення

Ізраїль широко використовує підставу для відсутності дозволів на будівництво для зносу палестинських будинків, особливо в зоні C на окупованому Західному березі, що становить близько 60% його території.

Відповідно до угод Осло 1995 року між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини Західний берег, включаючи Східний Єрусалим, був розділений на три частини: зону А, В і С.

Зона C знаходиться під адміністративним контролем безпеки Ізраїлю доти, доки з палестинцями не буде досягнуто згоди про остаточний статус.

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