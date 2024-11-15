В Тбилиси вспыхнули студенческие протесты против итогов парламентских выборов

Десятки полицейских мобилизованы во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили. Сотрудники МВД не позволяют зайти в здание студентам, которые протестуют против итогов парламентских выборов в Грузии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Студенты собирались на ночную забастовку, но у главного входа в вуз выставили полицейские кордоны. Одна из активисток сказала журналистам, что против них применили силу, когда пытались оттеснить.

Другие ученики отмечают, что все входы сегодня закрыты раньше обычного. Первый корпус покинуть можно только через тоннель, ведущий к соседнему второму. Полиция мобилизована и в других корпусах ТГУ на проспекте Чавчавадзе.

Магистранты, у которых лекции проходят вечером, говорят, что их также не допускают в здание.

Ситуация на месте остается напряженной. Протестующие заявляют, что проведут ночь во дворе вуза. Периодически в адрес силовиков скандируют "Русские, русские", "Пустите нас", "Нет российскому режиму".

В знак солидарности с ними в университет пришли участники шествия, организованного платформой "Даитове". Сегодня вечером они собрались на площади Республики, чтобы опротестовать итоги выборов.

В ТГУ также планируют отправиться студенты Илиауни. Сейчас они собираются возле своего главного корпуса, примерно в километре от эпицентра событий. Движение на проспекте Чавчавадзе парализовано.

Студенческие протесты начались накануне с Батумского государственного университета им. Шота Руставели. Их участники заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы, а руководство университета причастно к политике правящей партии "Грузинская мечта".

Кроме ТГУ, солидарность со студентами БГУ выразили в Государственном университете Ильи (Илиауни), Тбилисском государственном медицинском университете и Грузинском институте общественных дел (GIPA).

В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов