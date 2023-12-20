В ISW проанализировали заявления Шойгу о новых формированиях в российской армии

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал слова министра обороны россии сергея шойгу во время коллегии минобороны россии 19 декабря по расширению боевой численности рф, пишет УНН.

Детали

шойгу во время коллегии заявил, что минобороны россии предоставит приоритет продолжению войны в Украине и подготовке вновь сформированных частей и соединений в 2024 году, а также повторил угрозы в адрес Финляндии и более широкого альянса НАТО.

шойгу заявил, что российские войска ведут работу по расширению боевой численности до 1,32 млн человек с 1,15 млн согласно указу путина от 1 декабря. Ранее ISW оценивало, что этот указ россиян, вероятно, был формальным признанием текущей численности российских военных, а не приказом немедленно увеличить численность российского военного персонала, и шойгу, кажется, просто повторяет первоначальное заявление путина, а не очерчивает основные изменения в российской конечной силе, - говорится в отчете.

Он также заявил, что российские военные сформировали две полнокомплектные армии (вероятно, это касается вновь созданных 18-й и 25-й общевойсковых армий), смешанный авиационный корпус, четыре дивизии, включая 50 других частей и соединений низшего уровня, 18 бригад и 28 полков в 2023 году.

Отмечается, что впервые шойгу очертил создание этих новых формирований на бумаге на коллегии Минобороны в декабре 2022 года, создание нескольких из которых ISW подтвердила независимо. Однако очень маловероятно, что любое из этих новых образований "полностью оснащено" или работает в пределах своих доктринальных конечных возможностей в настоящее время.

шойгу напомнил, что российские военные формируют ленинградский военный округ (ЛВО) и московский военный округ (МОВО) в связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим присоединением Швеции. Он также объявил, что в 2024 году году россия предоставит приоритет реализации мероприятий оперативной и боевой подготовки для борьбы с "угрозами дальнейшего расширения НАТО на восток.

Попытка Шойгу представить создание ЛВО и МВО как ответ на якобы "расширение НАТО" перекликается с текущей российской информационной операцией, направленной на перекладывание ответственности за войну в Украине с россии на Запад, представив действия россии как реактивные. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО вскоре после полномасштабного вторжения россии в Украину, вероятно, опасаясь дальнейшей российской агрессии на своих границах, - заявили в ISW.

Аналитики отметили, что решение россии реформировать Западный военный округ в ЛВО и МВО является частью длительного плана, "направленного на то, чтобы подготовить россию к потенциальной будущей широкомасштабной войне против НАТО, одновременно сбалансируя российские оперативные требования в Украине".

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