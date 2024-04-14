В Иерусалиме раздаются взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  143529 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  143882 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  145655 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  161828 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125873 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136962 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161778 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139846 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134473 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117883 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  234681 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  252674 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  297648 просмотра

В Иерусалиме раздаются взрывы

Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля, вызвав сирены воздушной тревоги по всей стране, в то время как Израиль сбил более 100 беспилотников в ответ на предыдущий израильский удар, в результате которого погибли иранские военнослужащие.

Война •   •  4632 просмотра
В Иерусалиме раздаются взрывы

США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль

По сообщениям, США сбили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону Израиля.

Война •   •  5390 просмотра
США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль

Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ

Иран утверждал, что запустил баллистические ракеты по целям в Израиле, но Израиль не подтвердил никаких ракетных ударов по своей территории.

Война •   •  7160 просмотра
Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ

Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил нападение Ирана на Израиль, назвав его безрассудным актом, направленным на то, чтобы посеять хаос, и пообещал защищать безопасность Израиля вместе с региональными союзниками.

политика •   •  8961 просмотра
Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль

По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

Американские чиновники считают, что от 400 до 500 беспилотников и ракет будут запущены по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, причем большинство из них поступит из Ирана.

Война •   •  11025 просмотра
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

Атака российских шахедов вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах Харькова, Украина.

Война •   •  13125 просмотра
В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

В Харькове прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в Харькове, Украина, на фоне воздушной тревоги и сообщений о российских ударных беспилотниках в регионе.

Общество •   •  12910 просмотра
В Харькове прогремели два взрыва

Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.

Война •   •  12964 просмотра
Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа ас-Судани прибыл в Вашингтон с официальным визитом по приглашению президента США Джо Байдена.

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Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Харьков атакуют "шахеды"

Харьков атакуют беспилотники-камикадзе иранского производства "шахед", заявил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  12368 просмотра
Харьков атакуют "шахеды"