В Иерусалиме раздаются взрывы

Сирены воздушной тревоги звучат на юге и севере Израиля, в Иерусалиме, в районе Мертвого моря и пустыни Негев. Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram, передает УНН.

Детали

Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль