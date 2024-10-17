В госбюджет Украины поступили почти 300 млн долларов от Канады
Киев • УНН
Украина получила от Канады 400 млн канадских долларов льготного финансирования на 10 лет под 1,5% годовых. Средства уже поступили в госбюджет и будут направлены на приоритетные расходы.
Украина получила 400 млн канадских долларов льготного финансирования от правительства Канады, средства направят на приоритетные расходы госбюджета, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов) финансирования на льготных условиях. Средства уже поступили в государственный бюджет
По его словам, с начала полномасштабной войны получили от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.
Из этих средств, по словам Шмыгаля, будут финансировать важнейшие бюджетные расходы, и таким образом выполняем обязательства государства перед гражданами.
Ранее сообщалось, что Минфин Украины подписал соглашение с Канадой на 400 млн канадских долларов льготного кредита. Средства направят на приоритетные расходы госбюджета, срок кредита - 10 лет под 1,5% годовых.