В госбюджет Украины поступили почти 300 млн долларов от Канады

Украина получила 400 млн канадских долларов льготного финансирования от правительства Канады, средства направят на приоритетные расходы госбюджета, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов) финансирования на льготных условиях. Средства уже поступили в государственный бюджет - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, с начала полномасштабной войны получили от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.

Из этих средств, по словам Шмыгаля, будут финансировать важнейшие бюджетные расходы, и таким образом выполняем обязательства государства перед гражданами.

Ранее сообщалось, что Минфин Украины подписал соглашение с Канадой на 400 млн канадских долларов льготного кредита. Средства направят на приоритетные расходы госбюджета, срок кредита - 10 лет под 1,5% годовых.