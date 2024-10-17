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До держбюджету України надійшли майже 300 млн доларів від Канади

Київ • УНН

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Україна отримала від Канади 400 млн канадських доларів пільгового фінансування на 10 років під 1,5% річних. Кошти вже надійшли до держбюджету і будуть спрямовані на пріоритетні видатки.

До держбюджету України надійшли майже 300 млн доларів від Канади

Україна отримала 400 млн канадських доларів  пільгового фінансування від уряду Канади, кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН

Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету

- написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.

З цих коштів, зі слів Шмигаля, фінансуватимуть найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконуємо зобов’язання держави перед громадянами.

Раніше повідомлялось, що Мінфін України підписав угоду з Канадою на 400 млн канадських доларів пільгового кредиту. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, термін кредиту - 10 років під 1,5% річних.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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