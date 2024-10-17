До держбюджету України надійшли майже 300 млн доларів від Канади
Київ • УНН
Україна отримала від Канади 400 млн канадських доларів пільгового фінансування на 10 років під 1,5% річних. Кошти вже надійшли до держбюджету і будуть спрямовані на пріоритетні видатки.
Україна отримала 400 млн канадських доларів пільгового фінансування від уряду Канади, кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету
За його словами, від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.
З цих коштів, зі слів Шмигаля, фінансуватимуть найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконуємо зобов’язання держави перед громадянами.
Раніше повідомлялось, що Мінфін України підписав угоду з Канадою на 400 млн канадських доларів пільгового кредиту. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, термін кредиту - 10 років під 1,5% річних.