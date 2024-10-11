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Україна отримає майже 300 млн дол. пільгового кредиту від Канади

Київ • УНН

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Мінфін України підписав угоду з Канадою на 400 млн канадських доларів пільгового кредиту. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету, термін кредиту - 10 років під 1,5% річних.

Україна отримає майже 300 млн дол. пільгового кредиту від Канади

Україна отримає 400 млн канадських доларів (майже 300 млн дол. США) пільгового фінансування від уряду Канади, повідомили у Мінфіні, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 11 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту обсягом 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США). Кошти буде залучено через Адміністративний рахунок МВФ", - ідеться у повідомленні.

Фінансування в межах укладеної угоди, за даними Мінфіну, "буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України".

Додатковий кредит, як вказано, надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

"Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету", - зазначили у Мінфіні.

Доповнення

За даними Мінфіну, пряма бюджетна підтримка Канади з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд доларів США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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