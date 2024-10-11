Украина получит почти 300 млн долл. льготного кредита от Канады
Киев • УНН
Минфин Украины подписал соглашение с Канадой на 400 млн канадских долларов льготного кредита. Средства направят на приоритетные расходы госбюджета, срок кредита - 10 лет под 1,5% годовых.
Украина получит 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долл. США) льготного финансирования от правительства Канады, сообщили в Минфине, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 11 октября, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады о дополнительном кредите объемом 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов США). Средства будут привлечены через Административный счет МВФ», - говорится в сообщении.
Финансирование в рамках заключенного соглашения, по данным Минфина, «будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины».
Дополнительный кредит, как указано, предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.
«Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета», - отметили в Минфине.
Дополнение
По данным Минфина, прямая бюджетная поддержка Канады с февраля 2022 года достигает более 5 млрд долларов США.