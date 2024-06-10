В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении

В немецкой Саксонии уже неделю не могут найти 9-летнюю Валерию из семьи украинских беженцев, которая не пришла в школу 3 июня. Родители считают, что ее похитили. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Bild.

Детали

Как пишет издание, 9-летнюю Валерию ищут в городе Дебельн в Саксонии уже в течение недели. У полиции пока нет никаких зацепок.

Папа девочки Роман остается в Украине. Он считает, что его ребенка могли похитить.

"Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению. Найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка нам, родителям. Я очень надеюсь, что скоро смогу подержать свою дочь на руках", - сказал он в видео, обращаясь к предполагаемым преступникам.

Одноклассники девочки рассказали, что в день исчезновения она пропустила занятия. 3 июня она как обычно вышла из дома в 6:50, чтобы дойти до школы, но на уроках так и не появилась. При этом ее одноклассник сообщил, что видел Валерию рядом со школой - она стояла и вроде бы кого-то ждала.

Напомним

3 июня 9-летняя Валерия не пришла на урок. Школа не сообщила об этом ни полиции, ни родителям. Поскольку в школе не забили тревогу, мать заметила исчезновение дочери лишь днем. Представитель местной полиции Анджей Рыдзик рассказал изданию, что об исчезновении девочки правоохранители узнали около 18:30.