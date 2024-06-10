В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  29267 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  53644 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  100079 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  102634 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  101643 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  103906 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101454 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175527 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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7 июня 2024, 07:04  •  238425 просмотра

В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении

В немецком городе Дебельн неделю разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины, которая 3 июня вышла в школу, однако на занятиях так и не появилась, ее родители считают, что девочку похитили.

Криминал и ЧП •   •  1734 просмотра
В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении

Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф

Китай повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной с равноправным участием всех сторон.

Война •   •  3369 просмотра
Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф

Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года

Цены на золото немного выросли в понедельник после сильнейшего падения за последние три сессии на фоне неутешительных данных из Китая и Соединенных Штатов, которые не оправдали ожиданий инвесторов.

Экономика •   •  2845 просмотра
Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года

Правоохранители предупреждают о вражеской ИПСО о якобы предложениях от "военной полиции" сотрудничества для поиска уклонистов

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о новой вражеской информационной операции России, распространяющей ложные заявления от "военной полиции", которая якобы предлагает вознаграждение за выявление уклонистов от призыва.

Общество •   •  3892 просмотра
Правоохранители предупреждают о вражеской ИПСО о якобы предложениях от "военной полиции" сотрудничества для поиска уклонистов

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Компания GSC Game World представила новый трейлер игры S. T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля " с украинской озвучкой, игровыми кадрами, новыми локациями, мутантами и подробностями сюжета, релиз которой запланирован на 5 сентября 2024 года.

Технологии •   •  6342 просмотра
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Ужесточение санкций против рф остается актуальным вопросом - представителю Евросоюза в КНИИСЭ показали иностранные компоненты в российских ракетах

По словам Рувина, спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.

Война •   •  4705 просмотра
Ужесточение санкций против рф остается актуальным вопросом - представителю Евросоюза в КНИИСЭ показали иностранные компоненты в российских ракетах

Швейцария заявила об увеличении кибератак и дезинформации накануне Саммита мира

В Швейцарии зафиксировали рост количества кибератак и дезинформации накануне Саммита мира, который имеет целью создать путь к миру в Украине, для участия в нем зарегистрировались около 90 стран и организаций.

Война •   •  5448 просмотра
Швейцария заявила об увеличении кибератак и дезинформации накануне Саммита мира

В рф заявили о стрелковом бое на границе с курской областью: что известно

Двое российских солдат были ранены в перестрелке вблизи села гуево в курской области рф, недалеко от границы с Украиной.

Новости Мира •   •  5656 просмотра
В рф заявили о стрелковом бое на границе с курской областью: что известно

Обсудили совместные оборонные производства и обмен технологиями: Шмыгаль встретился с главой Минобороны Нидерландов

Шмыгаль обсудил с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен совместные оборонные производства и обмен технологиями. А также Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Война •   •  7253 просмотра
Обсудили совместные оборонные производства и обмен технологиями: Шмыгаль встретился с главой Минобороны Нидерландов

Враг сегодня ударил по жилым кварталам в Херсоне, был пожар - ГСЧС

Противник нанес удар по жилому району Херсона, вызвав пожар в жилом доме, который был быстро потушен спасателями.

Война •   •  6923 просмотра
Враг сегодня ударил по жилым кварталам в Херсоне, был пожар - ГСЧС