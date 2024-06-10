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У Німеччині вже тиждень шукають 9-річну дівчинку із України: батьки кажуть про ймовірне викрадення

У Німеччині вже тиждень шукають 9-річну дівчинку із України: батьки кажуть про ймовірне викрадення

Київ • УНН

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У німецькому місті Дебельн тиждень розшукують 9-річну дівчинку Валерію з України, яка 3 червня вийшла до школи, однак на заняттях так і не з'явилася, Її батьки вважають, що дівчинку викрали.

У німецькій Саксонії вже тиждень не можуть знайти 9-річну Валерію з родини українських біженців, яка не прийшла до школи 3 червня. Батьки вважають, що її викрали. Про це пише УНН з посиланням на видання Bild.

Деталі

Як пише видання, 9-річну Валерію шукають у місті Дебельн у Саксонії вже протягом тижня. У поліції поки що немає жодних зачіпок. 

Тато дівчинки Роман залишається в Україні. Він вважає, що його дитину могли викрасти. 

"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину нам, батькам. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу потримати свою доньку на руках", - сказав він у відео, звертаючись до ймовірних злочинців. 

Однокласники дівчинки розповіли, що в день зникнення вона пропустила заняття. 3 червня вона як зазвичай вийшла з дому о 6:50, щоб дійти до школи, але на уроках так і не з'явилася. При цьому її однокласник повідомив, що бачив Валерію поруч зі школою - вона стояла і начебто когось чекала. 

Нагадаємо 

3 червня 9-річна Валерія не прийшла на урок. Школа не повідомила про це ні поліцію, ні батьків. Оскільки в школі не забили тривогу, мати помітила зникнення доньки лише вдень. Речник місцевої поліції Анджей Ридзік розповів виданню, що про зникнення дівчинки правоохоронці дізналися близько 18:30.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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