В Германии увидели "переломный момент" в войне в Газе и похвалили Трампа за мирный план – СМИ
Киев • УНН
Йоханн Вадефул – министр иностранных дел Германии заявил, что видит прогресс в переговорах по миру в Газе и высказался об участии Германии в миротворческом процессе на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что война в Газе может приблизиться к переломному моменту. Во время визита на Ближний Восток он выразил осторожный оптимизм относительно перспектив мирных переговоров и очертил роль Германии, США и президента Дональда Трампа в достижении стабильности в регионе. Об этом сообщают немецкие СМИ, пишет УНН.
Детали
В интервью Capital Studio на телеканале ARD Вадефул отметил, что впервые за два года стороны конфликта проявляют готовность не только к краткосрочному перемирию, но и к формированию долгосрочного решения.
Это может стать настоящим поворотным моментом. Мы видим реальное движение, которого раньше не было
В то же время он предостерег, что ситуация остается хрупкой, и "все может быстро обернуться к худшему".
Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы04.10.25, 02:06 • 4570 просмотров
Германия, по его словам, стремится внести свой вклад в стабилизацию региона. Вадефул продолжит поездки в Израиль и Египет.
Мы только в начале процесса, но даже первые договоренности о перемирии важны
Берлин также выразил готовность присоединиться к будущей конференции по восстановлению Газы.
Отдельно министр остановился на роли Соединенных Штатов в мирном процессе. Президент США Дональд Трамп, по словам Вадефула, демонстрирует "впечатляющую преданность" и стремление достичь результата. Сам Трамп похвалил немецкого министра за конструктивный подход и признал, что только США сегодня имеют достаточный вес для влияния на обе стороны.
Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за окончание войны (видео)24.09.25, 02:21 • 4146 просмотров
На вопрос о возможных амбициях Трампа относительно Нобелевской премии мира Вадефул ответил сдержанно: "Я не хочу давать советов Нобелевскому комитету, но должен признать, что преданность Дональда Трампа этому процессу впечатляет и, без сомнения, будет отмечена".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил об успешном продвижении переговоров с представителями ХАМАС, направленных на урегулирование ситуации в Секторе Газа. По его словам, первый этап договоренностей планируется завершить уже на следующей неделе, после чего технические делегации снова встретятся в Египте в понедельник, чтобы согласовать дальнейшие шаги мирного процесса.
ХАМАС согласился передать свое оружие "палестинско-египетскому органу под международным надзором". На понедельник в Египте запланированы переговоры по мирному плану Трампа.
3 сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.