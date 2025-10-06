$41.230.05
Эксклюзив
12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
В Германии увидели "переломный момент" в войне в Газе и похвалили Трампа за мирный план – СМИ

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Йоханн Вадефул – министр иностранных дел Германии заявил, что видит прогресс в переговорах по миру в Газе и высказался об участии Германии в миротворческом процессе на Ближнем Востоке.

В Германии увидели "переломный момент" в войне в Газе и похвалили Трампа за мирный план – СМИ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что война в Газе может приблизиться к переломному моменту. Во время визита на Ближний Восток он выразил осторожный оптимизм относительно перспектив мирных переговоров и очертил роль Германии, США и президента Дональда Трампа в достижении стабильности в регионе. Об этом сообщают немецкие СМИ, пишет УНН.

Детали

В интервью Capital Studio на телеканале ARD Вадефул отметил, что впервые за два года стороны конфликта проявляют готовность не только к краткосрочному перемирию, но и к формированию долгосрочного решения.

Это может стать настоящим поворотным моментом. Мы видим реальное движение, которого раньше не было 

– сказал министр. 

В то же время он предостерег, что ситуация остается хрупкой, и "все может быстро обернуться к худшему".

Трамп: ХАМАС готов к миру, Израиль должен прекратить бомбардировки Газы04.10.25, 02:06 • 4570 просмотров

Германия, по его словам, стремится внести свой вклад в стабилизацию региона. Вадефул продолжит поездки в Израиль и Египет. 

Мы только в начале процесса, но даже первые договоренности о перемирии важны 

– подчеркнул он. 

Берлин также выразил готовность присоединиться к будущей конференции по восстановлению Газы.

Отдельно министр остановился на роли Соединенных Штатов в мирном процессе. Президент США Дональд Трамп, по словам Вадефула, демонстрирует "впечатляющую преданность" и стремление достичь результата. Сам Трамп похвалил немецкого министра за конструктивный подход и признал, что только США сегодня имеют достаточный вес для влияния на обе стороны.

Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за окончание войны (видео)24.09.25, 02:21 • 4146 просмотров

На вопрос о возможных амбициях Трампа относительно Нобелевской премии мира Вадефул ответил сдержанно: "Я не хочу давать советов Нобелевскому комитету, но должен признать, что преданность Дональда Трампа этому процессу впечатляет и, без сомнения, будет отмечена".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном продвижении переговоров с представителями ХАМАС, направленных на урегулирование ситуации в Секторе Газа. По его словам, первый этап договоренностей планируется завершить уже на следующей неделе, после чего технические делегации снова встретятся в Египте в понедельник, чтобы согласовать дальнейшие шаги мирного процесса. 

ХАМАС согласился передать свое оружие "палестинско-египетскому органу под международным надзором". На понедельник в Египте запланированы переговоры по мирному плану Трампа.

3 сентября группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа