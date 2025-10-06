$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 2228 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11091 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15127 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19060 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42519 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26588 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34377 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63034 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75510 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90608 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
У Німеччині побачили "переломний момент" у війні в Газі та похвалили Трампа за мирний план – ЗМІ

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Йоганн Вадефул - міністр закордонних справ Німеччини заявив, що бачить прогрес у переговорах щодо миру в Газі та висловився про участь Німеччини у миротворчому процесі на Близькому Сході.

У Німеччині побачили "переломний момент" у війні в Газі та похвалили Трампа за мирний план – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що війна в Газі може наблизитися до переломного моменту. Під час візиту на Близький Схід він висловив обережний оптимізм щодо перспектив мирних переговорів і окреслив роль Німеччини, США та президента Дональда Трампа у досягненні стабільності в регіоні. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю Capital Studio на телеканалі ARD Вадефул зазначив, що вперше за два роки сторони конфлікту виявляють готовність не лише до короткострокового перемир’я, а й до формування довготривалого рішення.

Це може стати справжнім поворотним моментом. Ми бачимо реальний рух, якого раніше не було 

– сказав міністр. 

Водночас він застеріг, що ситуація залишається крихкою, і "все може швидко обернутися на гірше".

Трамп: ХАМАС готовий до миру, Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази04.10.25, 02:06 • 4570 переглядiв

Німеччина, за його словами, прагне зробити свій внесок у стабілізацію регіону. Вадефул продовжить поїздки до Ізраїлю та Єгипту. 

Ми лише на початку процесу, але навіть перші домовленості про перемир’я є важливими 

– підкреслив він. 

Берлін також висловив готовність долучитися до майбутньої конференції з відбудови Гази.

Окремо міністр зупинився на ролі Сполучених Штатів у мирному процесі. Президент США Дональд Трамп, за словами Вадефула, демонструє "вражаючу відданість" і прагнення досягти результату. Сам Трамп похвалив німецького міністра за конструктивний підхід і визнав, що лише США сьогодні мають достатню вагу для впливу на обидві сторони.

Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за закінчення війни (відео)24.09.25, 02:21 • 4146 переглядiв

На запитання про можливі амбіції Трампа щодо Нобелівської премії миру Вадефул відповів стримано: "Я не хочу давати порад Нобелівському комітету, але мушу визнати, що відданість Дональда Трампа цьому процесу вражає і, без сумніву, буде відзначена".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішне просування переговорів із представниками ХАМАС, спрямованих на врегулювання ситуації в Секторі Гази. За його словами, перший етап домовленостей планується завершити вже наступного тижня, після чого технічні делегації знову зустрінуться в Єгипті у понеділок, щоб узгодити подальші кроки мирного процесу. 

ХАМАС погодився передати свою зброю "палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом". На понеділок у Єгипті заплановані переговори щодо мирного плану Трампа.

3 вересня угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.

Степан Гафтко

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа