У Німеччині побачили "переломний момент" у війні в Газі та похвалили Трампа за мирний план – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що війна в Газі може наблизитися до переломного моменту. Під час візиту на Близький Схід він висловив обережний оптимізм щодо перспектив мирних переговорів і окреслив роль Німеччини, США та президента Дональда Трампа у досягненні стабільності в регіоні. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю Capital Studio на телеканалі ARD Вадефул зазначив, що вперше за два роки сторони конфлікту виявляють готовність не лише до короткострокового перемир’я, а й до формування довготривалого рішення.

Це може стати справжнім поворотним моментом. Ми бачимо реальний рух, якого раніше не було – сказав міністр.

Водночас він застеріг, що ситуація залишається крихкою, і "все може швидко обернутися на гірше".

Німеччина, за його словами, прагне зробити свій внесок у стабілізацію регіону. Вадефул продовжить поїздки до Ізраїлю та Єгипту.

Ми лише на початку процесу, але навіть перші домовленості про перемир’я є важливими – підкреслив він.

Берлін також висловив готовність долучитися до майбутньої конференції з відбудови Гази.

Окремо міністр зупинився на ролі Сполучених Штатів у мирному процесі. Президент США Дональд Трамп, за словами Вадефула, демонструє "вражаючу відданість" і прагнення досягти результату. Сам Трамп похвалив німецького міністра за конструктивний підхід і визнав, що лише США сьогодні мають достатню вагу для впливу на обидві сторони.

На запитання про можливі амбіції Трампа щодо Нобелівської премії миру Вадефул відповів стримано: "Я не хочу давати порад Нобелівському комітету, але мушу визнати, що відданість Дональда Трампа цьому процесу вражає і, без сумніву, буде відзначена".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішне просування переговорів із представниками ХАМАС, спрямованих на врегулювання ситуації в Секторі Гази. За його словами, перший етап домовленостей планується завершити вже наступного тижня, після чого технічні делегації знову зустрінуться в Єгипті у понеділок, щоб узгодити подальші кроки мирного процесу.

ХАМАС погодився передати свою зброю "палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом". На понеділок у Єгипті заплановані переговори щодо мирного плану Трампа.

3 вересня угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.