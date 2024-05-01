В Германии сожгли дачный домик главы Rheinmetall за поставки оружия Украине - СМИ

В ночь на вторник в Хермансбурге на севере ФРГ сгорел деревянный домик на участке Армина Паппергера - главы оборонного концерна Rheinmetall, передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Ответственность за поджог взяли он левые экстремисты. Они назвали компанию "одним из бенефициаров так называемого переломного момента". Этим термином (Zeitenwende) канцлер ФРГ Олаф Шольц называет войну в Украине.

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Радикалы считают, что Rheinmetall намеренно накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут продать Украине вместе с боеприпасами за огромную прибыль". Таким образом "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе". Спецслужбы ФРГ расследуют поджог и проверяют подлинность заявления.

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